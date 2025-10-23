  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında

''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısında bulunduğu İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Foça ilçesinde su baskınları meydana gelirken, yollar göle döndü. Sağanak yağış Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Valilik, sel sularına kapılan araçtaki bir vatandaşın kaybolduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA/DHA
''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında - Resim: 1

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. 

1 / 41
''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında - Resim: 2

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. 

2 / 41
''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında - Resim: 3

Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi. 

3 / 41
''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında - Resim: 4

Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

4 / 41