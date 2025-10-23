''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısında bulunduğu İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Foça ilçesinde su baskınları meydana gelirken, yollar göle döndü. Sağanak yağış Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Valilik, sel sularına kapılan araçtaki bir vatandaşın kaybolduğunu duyurdu.
Kaynak: İHA/DHA
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.
Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi.
Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
