Sarı Yelek protestolarının ardından Paris'e geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen Sarı Yelekliler protestolarının ardından Zafer Takı çevresinde incelemelerde bulundu.
Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.
Macron'un ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech eşlik etti.