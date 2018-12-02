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  3. 02 Aralık 2018 16:43

Sarı Yelek protestolarının ardından Paris'e geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen Sarı Yelekliler protestolarının ardından Zafer Takı çevresinde incelemelerde bulundu.

Sarı Yelek protestolarının ardından Paris'e geldi

Arjantin'deki G20 Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk durağı Sarı Yelekliler protestolarının en ateşli noktası olan başkent Paris'teki Zafer Takı ve çevresi oldu.

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Sarı Yelek protestolarının ardından Paris'e geldi

Macron'un ziyareti sırasında kendisine İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech eşlik etti.

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Sarı Yelek protestolarının ardından Paris'e geldi

Macron bölgede görev yapan polis ekipleri ve itfaiyecileri selamladı.

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Sarı Yelek protestolarının ardından Paris'e geldi

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına zam kararının ardından başlayan ve 15 gündür devam eden Sarı Yelekliler protestosu yerini şiddet eylemlerine bıraktı.

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