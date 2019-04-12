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  3. 12 Nisan 2019 11:00

Sarıkeçililer zorlu şartları güçlü aile bağlarıyla aşıyor

Anadolu'nun bin yıllık konargöçerlik yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörükleri, ormanlardaki zorlu yaşamlarındaki dayanışmalarıyla aile olmanın anlamını gözler önüne seriyor.

Sarıkeçililer zorlu şartları güçlü aile bağlarıyla aşıyor

Anadolu'nun bin yıllık konargöçerlik yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını ılıman iklime sahip Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda geçiriyor.

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Sarıkeçililer zorlu şartları güçlü aile bağlarıyla aşıyor

Gelişen teknolojiye rağmen gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen Yörüklerin zorlu yaşantısı, ailenin her ferdinin en üst seviyede gayret sarf etmesini gerektiriyor.

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Sarıkeçililer zorlu şartları güçlü aile bağlarıyla aşıyor

Anadolu Ajansı ekibinin konuk olduğu çadırda yaşayan 5 kişilik Göbüt ailesi, güne sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, odun ateşinde pişirilen gözleme ve keçilerden elde edilen sütlerle üretilen peynirle kahvaltılarını yapıyor.

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Sarıkeçililer zorlu şartları güçlü aile bağlarıyla aşıyor

Aileden 27 yaşındaki Mehmet Göbüt, kahvaltıdan sonra ilk iş olarak geçimlerinin büyük bir kısmını sağlayan keçilerini kontrol ediyor. Öncelikle yeni doğan oğlakların beslenmesini sağlayan Göbüt, daha sonra yetişkin keçileri otlatmaya çıkarıyor.

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