Sarımehmet Barajı'nda endişelendiren görüntü

Baraj gölünde 10 yıldır balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl su seviyesinin çok düştüğünü belirterek, "Böyle devam ederse çok zarar edeceğiz. Şu anda su seviyesi 10 metrelerde ve biraz daha bu sorun devam ederse buradaki yaklaşık bin ton alabalık ve diğer türler yok olacak.