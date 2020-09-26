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  3. 26 Eylül 2020 12:50

Sarımehmet Barajı'nda endişelendiren görüntü

Van'ın Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi 10 metreye kadar düştü. Baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle alabalık üretimi yapanlar, suyun azalmasının devam etmesi durumunda yaklaşık bin ton alabalık ile baraj gölünde yaşayan balık türlerinin telef olacağını söyledi.

Sarımehmet Barajı'nda endişelendiren görüntü

Muradiye ilçesi sınırlarında bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı yaz aylarında yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanı sulamak için kullanılırken, baraj gölünde aynı zamanda ağ kafes balıkçılığı da yapılıyor. 

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Sarımehmet Barajı'nda endişelendiren görüntü

Baraj gölünün su seviyesi iddiaya göre baraj kapaklarının arızalanması nedeniyle son aylarda, 10 metreye kadar düştü. Bu durum hem bölgede yaşayanları hem de baraj gölünde ağ kafes yöntemiyle balıkçılık yapan işletmecileri tedirgin ediyor. 

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Sarımehmet Barajı'nda endişelendiren görüntü

Su seviyesinin daha da düşmesi halinde hem burada yetiştirilen alabalıklar hem de baraj gölünde bulunan diğer balık türleri telef olacak.

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Sarımehmet Barajı'nda endişelendiren görüntü

Baraj gölünde 10 yıldır balıkçılık yapan Turan Karagülle, bu yıl su seviyesinin çok düştüğünü belirterek, "Böyle devam ederse çok zarar edeceğiz. Şu anda su seviyesi 10 metrelerde ve biraz daha bu sorun devam ederse buradaki yaklaşık bin ton alabalık ve diğer türler yok olacak. 

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