  4. Sarıyer sahilinde motosikletlere ceza yağdı

Sarıyer sahilyolunda kaldırıma park edilen motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Çalışmalarda 22 motosiklete toplam 22 bin 27 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde motosiklet park alanlarıyla ilgili yayınladığı genelgede, "Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini" hatırlattı. Bunun üzerine ekipler denetimlerini artırdı. 

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sahilyolunda kaldırıma park edilen motosikletlerle ilgili denetim yaptı. 

Denetimlerde vatandaşların yürüyüş yapmalarını engelleyen motosikletler tek tek tespit edildi.

Ardından da 21 motosikletin plakasına 'Yaya yoluna araç park etmek' maddesinden toplam 19 bin 680 lira idari para cezası uygulandı. 

