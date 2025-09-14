Sarıyer sahilinde motosikletlere ceza yağdı

İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde motosiklet park alanlarıyla ilgili yayınladığı genelgede, "Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini" hatırlattı. Bunun üzerine ekipler denetimlerini artırdı.