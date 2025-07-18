Sarıyer sahilinde şoke eden ölüm
İstanbul Sarıyer'de bir teknede çalışan C.A. (49), kıyıya yanaştıkları sırada iskele sandığı boşluğa basınca denize düştü. Talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 00.30 sıralarında Aşiyan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ‘Kaptan Kuzey Bahri’ isimli gezinti gemisinde çalışan C.A. kıyıya yanaştıkları sırada iskele sanarak boşluğa basınca denize düştü. Suda bir süre çırpınan A. ardından gözden kayboldu.
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Bunun üzerine gemi kaptanı M.M. (60), sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen dalgıçların yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı aramalarda A.'ya ulaşıldı.
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Sahil Güvenlik gemisine alınan A.'nın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
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BOŞLUĞA BASARAK DENİZE DÜŞTÜ
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