Şarjda unutulan telefon faciaya neden oluyordu

Yaşanan olayı anlatan Eren Ö., "Hanım aradı, yangın çıktığını söyledi. Biz de koşarak geldik. Hemen çocukları falan çıkardık. Arkadaş telefondan yangın çıktığını söyledi. Kendisi lavaboya gitmiş, lavabodan dönünce yangın olduğunu söylemiş. İçeriye giremedik. Allah'tan çocuklara da herhangi bir şey olmadı. Hepsini sağ salim dışarıya çıkardık. Allah'a şükür. Arkadaşlar müdahale ediyorlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Bir problem çıkmadan bu işten inşallah kurtuluruz. İtfaiye hemen geldi, Allah razı olsun arkadaşlardan. Hemen geldiler, müdahale ettiler. 3 kişi yaşıyordu ve kimsede de hiçbir sıkıntı yok. Hepsi sağ salim çıktı" ifadelerini kullandı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.