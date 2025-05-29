Saros Körfezi'ne tank batırılacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden getirilen hurda tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı. 3 Haziran’da gerçekleştirilecek ve Edirne Valisi Yunus Sezer’in de katılacağı törende, vinçle arabalı vapura alınacak hurda tank, Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılacak.