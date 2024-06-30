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Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı

Edirne'nin Saros Körfezi’nde deniz yatağında uyuyakalan bir tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta uyurken bulunarak, kıyıya getirildi.

Kaynak: DHA
Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı - Resim: 1

Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı ve kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. 

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Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı - Resim: 2

Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. 

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Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı - Resim: 3

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

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Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı - Resim: 4

Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı.

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