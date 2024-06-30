Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı
Edirne'nin Saros Körfezi’nde deniz yatağında uyuyakalan bir tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta uyurken bulunarak, kıyıya getirildi.
Kaynak: DHA
Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı ve kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi.
1 / 10
Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.
2 / 10
Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.
3 / 10
Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı.
4 / 10