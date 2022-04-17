Saroz Körfezi'nde tedirgin eden görüntü

Kaynağını Yıldız Dağları'ndan alan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de dereler ile birleşen ardından da Meriç Nehri ile birleşerek 15 kilometre sonra Ege Denizi'nin Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kirliliği balıkçıları tedirgin ediyor.