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  3. 25 Haziran 2019 07:25

Saroz Körfezi'ne batırılan uçaktan ilk görüntüler

Edirne’de, Saroz Körfezi’ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330’dan ilk dalış görüntüleri geldi.

Saroz Körfezi'ne batırılan uçaktan ilk görüntüler

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Saroz Körfezi'ne batırılan uçaktan ilk görüntüler

Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.

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Saroz Körfezi'ne batırılan uçaktan ilk görüntüler

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Saroz Körfezi'ne batırılan uçaktan ilk görüntüler

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