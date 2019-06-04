Sarp Sınır Kapısı'nda 3 ilçe uzunluğunda kuyruk oluştu
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında 21 kilometre kuyruk oluşturd
Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda önceki gün Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri kapıda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen uluslar arası taşımacılık yapılan TIR'lar kuyruk oluşturdu.
21 KİLOMETRE UZADI TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında 21 kilometre uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Türk yetkililer, Gürcistan gümrüğünde geçişlerde yavaşlama yaşanan işlemlerle ilgili temas başlattı.
TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ Yollarda uzun kuyruklar oluşturan TIR sürücüleri, 3 gündür beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi. İran'dan TIR'la ürün getirdiğini belirten Bagir Mekide "Sınır kapılarında böyle sorunlar oluyor. Sıra var, kaç gündür bekliyoruz. Yemek bile zor yapıp, yiyoruz. Böyle yollarda bekliyoruz" dedi.