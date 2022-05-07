Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik kuyruk
Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, burada yoğunluğa neden oldu.
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TIR şoförleri, bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını bekliyor.
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Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 8 kilometreye ulaştı.
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