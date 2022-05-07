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Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik kuyruk

Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu.

Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik kuyruk - Resim: 1

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar, burada yoğunluğa neden oldu.

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Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik kuyruk - Resim: 2

TIR şoförleri, bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını bekliyor.

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Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik kuyruk - Resim: 3

Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 8 kilometreye ulaştı.

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Sarp Sınır Kapısı'nda 8 kilometrelik kuyruk - Resim: 4
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