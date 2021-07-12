SAS Holding önünde eylem: ''Varımı yoğumu yatırdım''

"KİMSEYE ULAŞILAMIYOR"

Erkan U. ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziran'ın 15'inde böyle olaylar oldu. 13 bin 105 kişi mağdur oldu. Şu an bir muhatap yok. İzmir'e cenazeye gittik, insani olarak. Bize 'İstanbul'da açıklama yapacağız' denildi. Ama şu an kimseye ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.