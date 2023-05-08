SAS Komandolarının nefes kesen eğitimi kamerada

SAS komandolarının birçok harekata katıldığını belirten SAS Komutanı, “Bugün yapılan el yapımı patlayıcıları zararsız hale getirme eğitiminde SAS Timi olarak şüpheli paket ihbarı sonrası yerli ve milli sistemler olan robot, insansız hava aracı ve sinyal karıştırıcı kullanılarak şüpheli paketi uzaktan tanınması yapılmış olup, bomba elbisesi giyilerek uzaktan su topu ile müdahale edilmiştir. Personelin dikkati ve tecrübesi sayesinde tespit edilen tuzaklı ikinci el yapımı patlayıcıya müdahale edilip emniyetli bir şekilde uzaktan imha edilmiştir. SAS komutanlığı patlayıcı maddeye müdahale başta olmak üzere çeşitli özel görevler icra eden Deniz Kuvvetleri bağlısı birliktir. SAS Timleri sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesi harekatlarda aktif olarak görev almıştır” diye konuştu.