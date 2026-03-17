Satın aldığı arsadan tarih fışkırdı! Tek çivi bile çakamıyor
Edirne'de Remzi P.'nın satın aldığı arsada, 15'inci yüzyıldan kalma bir camiye ait kalıntılar ortaya çıktı. Arsada hiçbir işlem yapamadığını belirten Remzi P., mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Edirne’de arsa satın alan Remzi P., arazisinde yapılan kazılarda 15. yüzyıla ait Mahmut Ağa Camisi’nin kalıntılarına rastlanınca büyük bir şok yaşadı. Tarihi kalıntılar nedeniyle arsasına tek bir çivi bile çakamayan Remzi P., mağduriyetinin giderilmesini istedi. . Emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, “Özellikle eski Osmanlı mahallelerinde bu tip binaların çıkması son derece doğal. Bunun tek çözümü var; mülkiyet sahibinin malının resmileştirilmesi ve bunun tapusunun devlet üzerine alınması ve buraların koruma altına alınmasıdır. Bundan başka hiçbir çözümü yok" dedi.
Remzi P., 5 yıl önce Sarıcapaşa Mahallesi Mahmut Ağa Cami Sokak’ta 160 bin lira karşılığında bir arsa satın aldı. P., arsayı değerlendirmek üzere geçen yıl harekete geçti. Bu süreçte, bölgede 15’inci yüzyıl yapısı Mahmut Ağa Camisi’nin bulunduğu şüphesi üzerine Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu devreye girdi. Kurulun gönderdiği yazıyla Edirne Müze Müdürlüğü yetkilileri arsada kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda, söz konusu caminin kalıntılarına rastlandı.
‘KAZI SONUNDA SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTI’
Arsayı bir aile dostundan aldığını belirten P., "Burada kayıp bir tane caminin olduğu söyleniyordu; Mahmut Ağa Camisi diye. Arsamın içine kadar temellerin çıktığını gördüklerini söylediler. Anıtlar kurulu müzeye yazı göndermiş, müzeden görevlilerle burada kazıya başladık geçen yaz. Çıkan temellerde arsamın içine kadar temellerinin geldiğini gördük, doğru çıktı. Devamının da mezarlık olduğu dile getiriliyor ama ne kadar doğrudur bilmiyorum tabii" dedi.
‘BENZER ŞEKİLDE ÇOK YAPI VAR’
Emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'de benzer şekilde çok sayıda yapı olduğunu belirterek, "Yıkılmış, terk edilmiş, arsası satılmış mescitler çok. Özellikle olayın başlangıcı 1930’lu yılların sonları ve 1940’lı yıllara kadar giden bir öykünün parçası buraları. Bu dönemde pek çok mescit ve benzeri yapı, Osmanlı yapısı satılıyor, özel mülkiyete geçiyor ve ondan sonra da bir sürü problem dizgisi Edirne'nin başına kalıyor. Buradaki de aynı olay. Burada zaten bilinen bir konumda. Çıkacak olması beklenirdi ve beklendiği gibi de çıkmış. Arkasında da bir haziresi de var. Hazinenin izleri de var" diye konuştu.