Satın aldığı arsanın içinden geçen yolu ulaşıma kapattı

YOL KULLANIMA AÇILDI

'Tapulu malım' dedi, yolu ulaşıma kapattı

Araziyi satın alan Mehmet Yılmaz'ın 4 gün önce sosyal Medya hesabından, "Allah bize yol almaya da nasip etti. İnşallah yakında yolu kapatmayı da nasip eder" yazılı paylaşım yaptığını açıklayan Nazilli'nin İYİ Parti'li Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yılmaz'ı art niyetli bulduğunu belirterek, "Sevgili hemşehrimiz 160 bin kişinin de bildiği üzere yol olduğunu bilerek satın almıştır. Akabinde de böyle bir eyleme kalkışmıştır. Kamunun kullanımına açılmış yolların kapatılması TCK anlamında da bir suçtur" dedi.