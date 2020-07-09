Satın aldıkları hasarlı otomobillere göre araç çaldılar

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kaza yapan hasarlı araçları satın alıp, Sakarya ile diğer illerden aynı marka ve modeldeki araçları çaldıktan sonra araçların motor ve şasi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirip, araçları satan kişileri tespit etti. Polis, A.H., (41) ve S.Ç.'yi (23) yakalayarak, gözaltına aldı.