Satın alma gücü en yüksek ülkeler açıklandı; Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin de sıralamadaki yeri belli oldu. İşte Avrupa'da satın alma gücü en yüksek ve en düşük ülkeler...
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı. Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kıyaslandı.
Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 245 ile Lüksemburg oldu. Lüksemburg’u 221 puan ile İrlanda, 160 puan ile Norveç takip etti. SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en düşük ülke ise 35 ile Bosna Hersek oldu. Bosna Hersek’in ardından 42 puan ile Arnavutluk ve Kuzey Makedonya geldi.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yararlanarak hazırlanan araştırmaya göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 72 oldu. Böylelikle Türkiye 72 puanlık ölçümle 36 ülke arasında 28. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan ilgili veriler, Türkiye’nin satın alma gücünde AB ortalamasının %28 altında kaldığını gösterdi.
Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2024 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 72 oldu ve AB ortalamasının %28 altında kaldı.