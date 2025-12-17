Satın alma gücü en yüksek ülkeler açıklandı; Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu!

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 245 ile Lüksemburg oldu. Lüksemburg’u 221 puan ile İrlanda, 160 puan ile Norveç takip etti. SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en düşük ülke ise 35 ile Bosna Hersek oldu. Bosna Hersek’in ardından 42 puan ile Arnavutluk ve Kuzey Makedonya geldi.