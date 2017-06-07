SAT'lardan 26 dakikada tarihi operasyon

Operasyon kapsamında SAT timinde görevli komandolardan bir kısmı botlarla gemiye yaklaştı. Bu sırada geri kalan SAT personelini taşıyan helikopter de fırkateynden havalandı. Komandolar eş zamanlı olarak botlardan ulaştıkları ve helikopterden iple indikleri gemiye çıktı. Komandolar kısa sürede gemi personelini kontrol altına aldı. SAT komandolarının operasyonu 26 dakika içinde başarıyla tamamlandı.



