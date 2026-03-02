Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaşın ardından piyasaların tepkisi merak ediliyordu. Altın ve brent petrol fiyatları yükselişe geçerken, gümüş fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kaldı.
ABD ordusu, 28 Şubat'ta İsrail ile koordineli olarak İran topraklarına saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatılan harekatta İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.
Hürmüz Boğazı kapatıldı
Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çatışmalar nedeniyle kapatıldı. Birçok uluslararası nakliye ve enerji şirketi, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tüm seferleri güvenlik gerekçesiyle süresiz olarak durdurdu.
Altın yükseldi, petrol fırladı
Bölgede çatışmalar devam ederken altın, gümüş ve petrol fiyatlarının ilk tepkisi merak ediliyordu. Haftanın ilk işlem gününde petrol ve altın fiyatlarında yükseliş yaşandı.
Ons altın
Güne 5 bin 282 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 5 bin 419 dolar seviyesini test etti. Ons altın ocak ayının sonunda 5 bin 598 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
Gram altın
Gram altın haftayı 7 bin 435 liradan kapatmıştı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın gün içinde en yüksek 7 bin 661 lira seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da ise gram altın fiyatı 8 bin TL'yi aştı.