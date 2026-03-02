Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!

Ons altın

Güne 5 bin 282 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 5 bin 419 dolar seviyesini test etti. Ons altın ocak ayının sonunda 5 bin 598 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Gram altın

Gram altın haftayı 7 bin 435 liradan kapatmıştı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın gün içinde en yüksek 7 bin 661 lira seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da ise gram altın fiyatı 8 bin TL'yi aştı.