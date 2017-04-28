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  3. 28 Nisan 2017 13:17

ABD'nin uçak gemisi sıcak bölgede

ABD'nin Kore Yarımadası'na gönderdiği USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri, Güney Kore ve Japon filolarıyla buluştu. Kuzey Kore'ye gözdağı verecek dev tatbikatın başlaması an meselesi.

ABD'nin uçak gemisi sıcak bölgede

ABD'nin bütün dünyayı kandırıp Kore Yarımadası'na gönderdiğini duyurduğu USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri, sıcak bölgeye artık yalnızca iki saat uzaklıkta.

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ABD'nin uçak gemisi sıcak bölgede

Pasifik Komutanı Amiral Harry Harris, taarruz filosunun çarşamba günü Filipin Denizi'nde olduğunu ve Kuzey Kore'ye iki saat saldırı mesafesinde bulunduğunu açıkladı.

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ABD'nin uçak gemisi sıcak bölgede

Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı gövde gösterisi için bölgeye gönderilen filo, Busan limanına demirleyen nükleer denizaltı USS Michigan'a katılacak.

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ABD'nin uçak gemisi sıcak bölgede

ABD donanmasının internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda, Güney Kore ve Japon savaş gemilerinin USS Carl Vinson'la birlikte seyrettiği görülüyor. Üç ülke, kısa süre içinde birlikte büyük bir tatbikata başlayacak. Fotoğraflarda ayrıca bazı helikopterlerin atış yaptığı yer aldı.

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