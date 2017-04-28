ABD'nin uçak gemisi sıcak bölgede

ABD donanmasının internet sitesinde paylaşılan fotoğraflarda, Güney Kore ve Japon savaş gemilerinin USS Carl Vinson'la birlikte seyrettiği görülüyor. Üç ülke, kısa süre içinde birlikte büyük bir tatbikata başlayacak. Fotoğraflarda ayrıca bazı helikopterlerin atış yaptığı yer aldı.

