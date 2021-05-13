Savaş uçağından böyle fırlatıldı... Saniye saniye görüntülendi

Modern fırlatma koltuğu tasarımının ilk adımı ise Romanya'lı mucit Anastase Dragomir tarafından atılmıştır. Bir uçak veya araçtan ayrılabilen paraşütlü bölümü içeren tasarım ilk kez 25 Ağustos 1929 tarihinde Paris Orly Havaalanında test edilmiş ve başarılı olmuştur.