Savaş uçağından böyle fırlatıldı... Saniye saniye görüntülendi
Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı.
Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı.
Paraşüt tasarımcısı ve mucit Everard Calthrop 1916 yılında sıkıştırılmış havayla fırlatılma prensibiyle çalışan bir fırlatma koltuğu tasarımının patentini aldı.
Modern fırlatma koltuğu tasarımının ilk adımı ise Romanya'lı mucit Anastase Dragomir tarafından atılmıştır. Bir uçak veya araçtan ayrılabilen paraşütlü bölümü içeren tasarım ilk kez 25 Ağustos 1929 tarihinde Paris Orly Havaalanında test edilmiş ve başarılı olmuştur.
Fırlatma koltuğu tasarımı II. Dünya Savaşı sırasında oldukça geliştirilmiştir. Bundan önce kontrol edilemez hale gelmiş bir uçaktan kaçmanın tek yolu uçaktan atlamaktı ancak sıkışık durum, pilotun üzerindeki g-kuvveti ve hava akımı gibi olumsuz koşullar yüzünden çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyordu.