Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı!
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği roketli saldırının ardından Karkamış'ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vuruldu.
Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.
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DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı.
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Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.
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Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin hasar verdiği ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.
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