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Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği roketli saldırının ardından Karkamış'ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vuruldu.

Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı! - Resim: 1

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.

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Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı! - Resim: 2

DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI 

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. 

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Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı! - Resim: 3

Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi. 

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Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı! - Resim: 4

Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin hasar verdiği ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı. 

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