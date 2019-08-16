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  3. 16 Ağustos 2019 12:25

Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır

Türkiye'nin en önemli teknoloji buluşmalarından biri haline gelen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2019) için geri sayım sürerken yarışmalarda boy gösterecek araçlar da ortaya çıkmaya başladı. .

Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)-Bursa Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nde çalışan stajyer mühendisler, festival kapsamında gelecek ay gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2019 Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması için Cevheri İHA'yı geliştirdi.

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Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır

Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu'nun mentorluğunu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Kaya'nın danışmanlığını yaptığı ekipte, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümünden 23 öğrenci yer aldı.

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Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde rol alabilecek genç mühendislerin kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ve onlara yetkinlik kazandırılması amaçlanan proje kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilebilmesi amacıyla Savaşan İHA Yarışması'na katılınması kararlaştırıldı.

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Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır

Çalışmalarını ocak ayından bu yana Ulutek Teknopark'ta sürdüren Cevheri İHA Takımı, bu süreçte 20 sponsordan ve Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinden destek aldı.

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