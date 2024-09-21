Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü...
Mehmetçik'in karada, havada ve denizde eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ederken Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör inleri hava harekatıyla imha edildi. Operasyonlarda 17 teröristin öldürüldüğü açıklanırken operasyon anı görüntüler nefesleri kesti.
Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" vurgusu yapıldı.
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