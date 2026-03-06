Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 7'nci gününde devam ederken, ABD'den yeni gövde gösterisi geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran hedeflerinin vurulduğu görüntüleri yayınladı.
Kaynak: DHA
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 7'nci gününde devam ederken ABD ordusu, İran’a yönelik başlattığı operasyonların yeni görüntülerini paylaştı.
Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, Amerikan ordusunun "hassas vuruş" yetenekleri ve teknolojik üstünlüğüne vurgu yapılırken, İran hedeflerinin vurulma anlarına yer verildi.
Paylaşımda, “İran hedefleri ABD güçleri tarafından imha ediliyor ve bu durum Amerikan ordusunun ezici askeri gücünün devamlılığını sağlıyor” denildi.
