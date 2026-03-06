  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu

Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 7'nci gününde devam ederken, ABD'den yeni gövde gösterisi geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran hedeflerinin vurulduğu görüntüleri yayınladı.

Kaynak: DHA
Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu - Resim: 1

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 7'nci gününde devam ederken ABD ordusu, İran’a yönelik başlattığı operasyonların yeni görüntülerini paylaştı. 

1 / 4
Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu - Resim: 2

Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, Amerikan ordusunun "hassas vuruş" yetenekleri ve teknolojik üstünlüğüne vurgu yapılırken, İran hedeflerinin vurulma anlarına yer verildi. 

2 / 4
Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu - Resim: 3

Paylaşımda, “İran hedefleri ABD güçleri tarafından imha ediliyor ve bu durum Amerikan ordusunun ezici askeri gücünün devamlılığını sağlıyor” denildi.

3 / 4
Savaştan yeni görüntüler: ABD ordusu, İran hedeflerini böyle vurdu - Resim: 4
4 / 4