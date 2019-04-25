Savcılık emanet depolarını basına açtı !
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, yıllardır emanette tutulan delillerin bulunduğu depoyu basına açtı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı.
Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor.
Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.