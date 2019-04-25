  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Nisan 2019 21:42

Savcılık emanet depolarını basına açtı !

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, yıllardır emanette tutulan delillerin bulunduğu depoyu basına açtı.

Savcılık emanet depolarını basına açtı !

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı.

1/ 24
Savcılık emanet depolarını basına açtı !

Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor.

2/ 24
Savcılık emanet depolarını basına açtı !

Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

3/ 24
Savcılık emanet depolarını basına açtı !

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yılladır adli emanette tutulan binlerce davanın onlarca yüzbinlerce delilinin tutulduğu, bir başsavcı vekili ve iki savcın denetiminde, 23 personel tarafından idare edilen 18 depodan oluşan Adli Emanet Bürosu'nun kapılarını basına açtı.

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM