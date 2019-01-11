Savunma Bakanı Akar Şanlıurfa'da
Şanlıurfa'da cuma namazını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Şanlıurfa'da cuma namazını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar ilgi gösterdi. Bu ilgi ABD'nin skandal açıklamalarına adeta cevap niteliğindeydi.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kentte gelen Akar, cuma namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde eda etti.
Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun bir ilgi gösterdi.
Kalabalıkla tokalaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların "Allah'a emanet olun paşam", "Başarınız daim olsun", "Allah muvaffak etsin" şeklindeki sözlerine, "Sağolun" şeklinde cevap verdi.