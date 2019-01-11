Savunma Bakanı Akar Şanlıurfa'da

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kentte gelen Akar, cuma namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde eda etti.