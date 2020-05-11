Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), fişek üretim kapasitesini üç katına çıkaran yeni fişek ürettim hattını, Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), fişek üretim kapasitesini üç katına çıkaran yeni fişek ürettim hattını, Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı.
Yerli sanayi tercihi, tesisinin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor.
MKEK, tüm dünyayı tehdit eden "görünmez düşman" yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cerrahi maske, hijyenik tulum ve solunum cihazı gibi ekipmanı gündemine alıp üretmeye başlarken, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor.