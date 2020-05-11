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  3. 11 Mayıs 2020 13:19

Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), fişek üretim kapasitesini üç katına çıkaran yeni fişek ürettim hattını, Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı.

Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), fişek üretim kapasitesini üç katına çıkaran yeni fişek ürettim hattını, Türk sanayisinin olanaklarıyla yarı maliyetle devreye aldı.

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Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Yerli sanayi tercihi, tesisinin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor.

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Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

MKEK, tüm dünyayı tehdit eden "görünmez düşman" yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında cerrahi maske, hijyenik tulum ve solunum cihazı gibi ekipmanı gündemine alıp üretmeye başlarken, güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor.

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Savunma sanayisinde yerli dönüşüm: 60 milyona ulaşacak

Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren kurum, son olarak yerli ve milli fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı. Fabrikada 13 farklı kalibrede 43 farklı tipte fişek üretilecek.

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