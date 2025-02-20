Savunmada bir başarı daha: GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi

'GÖKTAN'IN ÖNEMLİ BİR FARK YARATACAĞINA EMİNİZ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar hava platformlarından atılan ve başarısını defalarca kanıtlamış TOLUN mühimmatı, karadan karaya vuruş yeteneğini de kazanmış oldu. GÖKTAN'ın sahada önemli bir fark yaratacağına eminiz. Tüm mühendislerimizi tebrik ediyoruz. Savunma sanayimizin güç birliğiyle başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)