Sbide Antik Kenti'ndeki kaya mezarında tarihi keşif

Bunlardan birincisinin kentin ana caddesi üzerinde olduğunu belirten Aşkın, "Ana cadde üzerinde çeşitli dükkan veya atölye olarak değerlendirdiğimiz yapıları kazmaktayız. Diğer bir yer de sütunlu yapı. Büyük bir yapı olduğunu gözlemliyoruz. Buranın kamu yapısı olduğunu değerlendiriyoruz. Bir diğer çalışma yapılan alan ise kentin doğusunda bulunan kilise. Bir diğer çalışma alanı ise kentin nekropolisi. 30'un üzerindeki mezarda kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu mezarlardan 300'e yakın iskelet çıkarıldı. Bunların bazılarının aslan kapaklı olması dikkatimizi çekiyor" dedi. Aşkın, bu yılki kazı çalışmalarında buldukları ahşap tabutun çok dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, "Bu buluntu bu civarda ilk defa karşımıza çıkıyor. Kaya mezarı içinde tahta tabut. Tabutu Hristiyanlık dönemine ait olarak değerlendiriyoruz. 6 ile 11. yüzyıllar arasında bir döneme ait. Henüz tam olarak tarihlendirebileceğimiz bir veriye ulaşamadık. Ahşap özel bir maddeyle kaplanmış. Bu yüzden günümüze kadar sağlam gelebilmiş" diye konuştu.