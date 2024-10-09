Schengen bölgesine girişlerde yeni düzenleme: Pasaportlara elektronik sistem geliyor
Avrupa Birliği, yasadışı göçü önlemek için 10 Kasım 2024'te hayata geçireceği Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ile Schengen bölgesine gelenlerin giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek, ancak uzmanlar olası sorunlara karşı uyarıda bulunuyor.
Avrupa Birliği ülkelerine artık elektronik sistemle girilebilecek.
Sınır güvenliğini artırma ve yasadışı göçü önleme amacıyla uygulamaya konulacak sistem 10 Kasım itibariyle uygulamaya koyulacak.
Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, 10 Kasım'dan itibaren kısa süreli kalışlar için Avrupa ülkelerine seyahat eden, üçüncü ülke vatandaşları yeni kurallara tabi olacağını açıklamıştı.
Elektronik giriş çıkış sistemiyle AB'de vizeye tabi olmayan ülke vatandaşlarının bile kişisel verileri dijital olarak toplanacak.
Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak.
Sistem, girişte ve çıkışta kişilerin biyometrik verilerini, yani yüz resmi ve dört parmak izini toplayacak.
EES (Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi), Schengen bölgesindeki 27 ülke ile Bulgaristan ve Romanya’da geçerli olacak.
TÜRK VATANDAŞLARI DİKKAT
Türk vatandaşlarının Avrupa’ya yapacakları seyahatlerde EES uygulaması, sınır kapılarında biyometrik verilerin alınmasını gerektirecek.
Seyahat öncesinde herhangi bir ekstra belge sunmalarına gerek olmayacak, ancak giriş ve çıkış işlemleri sırasında biyometrik verilerin toplanması, sınırda bekleme sürelerinin uzamasına neden olabilir.