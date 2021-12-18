Şeb-i Arus törenleri nefes kesti
Mevlana'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Konya'da düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında gerçekleşen Şeb-i Arus törenleriyle anıldı.
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu.
Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 74’üncü Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bugün Mevlana Müzesi'nde sandukasının başında Gülbank duasıyla başladı. Duanın ardından Mevlana'nın 748’inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in yenilenen sanduka ve puşidelerinin (mezar örtüsü) açılışını gerçekleştirdi. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde sema törenine geçildi. Törene Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru katıldı.
Birçok yabancı medya çalışanının da takip ettiği program, televizyon kanallarından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mevlana Celaleddin Rumi’yi anmak 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkündür. Unutmamalıyız ki bugün dünyanın içinde bulunduğu durum, insanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde göstermektedir.