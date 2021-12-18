Şeb-i Arus törenleri nefes kesti

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Mevlana Celaleddin Rumi’yi anmak 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkündür. Unutmamalıyız ki bugün dünyanın içinde bulunduğu durum, insanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde göstermektedir.