Seçim anketi değil, seçimin sonucunu belirleyecek anket açıklandı!
GÜNDEMAR Araştırma’nın 60 ilde gerçekleştirdiği dev anket, Türkiye’nin en çok ve en az güvendiği kurumları ortaya çıkardı. TSK yüzde 73’lük güven oranıyla zirveye yerleşirken, medya yüzde 24 ile listenin sonunda yer aldı. Katılımcıların yarısına yakını yargıya "güvenmiyorum" derken, ülkenin en büyük sorunu yine değişmedi. İşte ekonomi, adalet ve kurumlar ekseninde Türkiye'nin güven haritası...
GÜNDEMAR Araştırma, 23-26 Mart 2026 tarihleri arasında 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği kapsamlı "Kurumlara Güven" araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
60 ili kapsayan çalışma, toplumun "güvenlik" kurumlarına sıkı sıkıya sarıldığını, ancak "temsil ve adalet" mekanizmalarına karşı mesafeli olduğunu kanıtladı.
Anket sonuçlarına göre Türk halkının en çok güvendiği kurum, yüzde 73’lük oranla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. TSK’yı yüzde 69 ile Emniyet Teşkilatı takip etti.
Bu veriler, toplumsal algıda devletin "güç ve güvenlik" kanadının hala en sağlam referans noktası olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.
