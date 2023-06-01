Seçim gecesi magandaları az kalsın onu yatağında öldürüyordu
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonuçları açıklandığında zafer sarhoşu olan eli silahlı bir magandanın havaya sıktığı kurşun, az kalsın Trabzon'da 3'üncü kattaki yatak odasındaki minik çocuğu öldürüyordu.
DHA'nın haberine göre Olay, 28 Mayıs günü Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından yapılan kutlamalarda, nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, 8 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan 3 çocuk sahibi ailenin çocuk odasındaki yatak başlığına isabet etti. Odada yatak başlığına yaslanıp, telefonla oynayan 11 yaşındaki çocuk olaydan yara almadan kurtuldu. Polis, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
Silahlı kutlamalara tepki gösteren anne, kurşunun cama değil de pencere pervazına isabet almasıyla oğlunun hayatta kaldığını söyledi. Anne olay anını, “Silah sesleri duyduk. 5 el ateş edildi. Son kurşun evimize geldi; farklı bir ses geldi. Korktum, odaya koştum. Pencereyi ve yerdeki kurşunu gördüm. Çocuğum o sırada odada yatıyordu. Çocuklarım çok korktu. Hiçbiri odasında yatmak istemiyor artık. O oda aslında kızımın odasıydı ama olay anında oğlum odada vardı. Şimdi ne oğlum odaya girebiliyor ne de 5 yaşındaki kızım. Bize yaşattıkları bu korku, bu psikolojik travma nasıl geçecek? Bu çocuklarımın hali ne olacak? Çocuklar evi satıp gidelim diyorlar” diye konuştu.
Şüphelinin bulunmasını isteyen anne, “Çocuklarım hayatlarını olumsuz etkileyecek bir travma yaşadı. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. İnsanın hiç kendi başına gelmeyecekmiş gibi geliyor. Ama hiçbir şey bize uzak değil. Kimsenin sevinci, kimsenin yarası olmasın. Kimsenin kimseye ne evlat acısı ne de farklı bir acı yaşatmaya hakkı yok. Benim yaşadığım evlat acısı olacaktı. Allah bizi ve çocuğumuzu korudu” dedi.
Olayın şokunu üzerinden atamayan 3 kardeş korkularından odaya giremediklerini söyledi. 5 yaşındaki minik çocuk (5), “Ben odamda yatmaya korkuyorum. Oraya kurşun geldi. Evde dikkatli geziyor, korkarak oyun oynuyorum. Korkudan da uyuyamıyorum. Korkudan burada oturma odasında yatıyorum” ifadelerini kullandı.