Seçim gecesi magandaları az kalsın onu yatağında öldürüyordu

Silahlı kutlamalara tepki gösteren anne, kurşunun cama değil de pencere pervazına isabet almasıyla oğlunun hayatta kaldığını söyledi. Anne olay anını, “Silah sesleri duyduk. 5 el ateş edildi. Son kurşun evimize geldi; farklı bir ses geldi. Korktum, odaya koştum. Pencereyi ve yerdeki kurşunu gördüm. Çocuğum o sırada odada yatıyordu. Çocuklarım çok korktu. Hiçbiri odasında yatmak istemiyor artık. O oda aslında kızımın odasıydı ama olay anında oğlum odada vardı. Şimdi ne oğlum odaya girebiliyor ne de 5 yaşındaki kızım. Bize yaşattıkları bu korku, bu psikolojik travma nasıl geçecek? Bu çocuklarımın hali ne olacak? Çocuklar evi satıp gidelim diyorlar” diye konuştu.