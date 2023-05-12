Seçim öncesi piyasalar karıştı! Dolar mı, altın mı, borsa mı?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim öncesi piyasalarda yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne yalnızca 2 gün kaldı. Seçim öncesi dolar rekordan rekora koşarken altın fiyatlarında ise dalgalanma devam ediyor. Peki seçim sonrası piyasaları neler bekliyor? Yatırımcı nereye yönelmeli? Borsada yükseliş sürecek mi? Dolar ve altın fiyatları ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş tv100'deki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Piyasalar seçim öncesi tam beklediğimiz gibi.
Manipülasyon, spekülasyon, belirsizlik, makas aralığı her şey var.
İki hafta önce yaptığım uyarılar geçerliliğini koruyor.
Seçimden önce iki gün, seçimden önce iki gün.
Bu günler vurgun günüdür!
Serbest piyasalarda 23,47 liraya dolar, 25,57 liraya euro, bin 581 liraya gram altın, 19,45 liraya gümüş, 4 bin 871 puana borsa endeks…
Evet, bu fiyatlar ekranda görüldü.
Alım-satım arasındaki fark ise uçurum.
Özellikle bankalarda alım yapanların sanalda daha ucuz alım yaptığını gördük.
Ancak alımlara baktığımız zaman hiç de mantıklı bir alım değildi.
Mesela; serbest piyasalarda gram altın bin 475 lira iken o an bankada bin 370 liraydı.
Bankanın bin 370’e sattığı altının alımı ise bin 280 liraydı.
Dövizde de aynı.
Alsan bir dert, satsan bir dert.