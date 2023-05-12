Seçim öncesi piyasalar karıştı! Dolar mı, altın mı, borsa mı?

Ancak alımlara baktığımız zaman hiç de mantıklı bir alım değildi.

Mesela; serbest piyasalarda gram altın bin 475 lira iken o an bankada bin 370 liraydı.

Bankanın bin 370’e sattığı altının alımı ise bin 280 liraydı.

Dövizde de aynı.

Alsan bir dert, satsan bir dert.