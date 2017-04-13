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  3. 13 Nisan 2017 21:07

Mak Danışmanlık'tan sürpriz anket

Referanduma 3 gün kala Mak Danışmanlık şirketinin yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Mak Danışmanlık'tan sürpriz anket

Referanduma 3 gün kaldı. Mak Danışmanlık'ın yaptığı anket sonuçları oldukça çarpıcı. Ankette hem referanduma hem de genel seçime cevap aranıyor.

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Mak Danışmanlık'tan sürpriz anket

Tarihi referanduma 4 gün kala MAK Danışmanlık seçime dair son araştırmalarının sonucunu açıkladı. 5 ve 10 Mart arası 30 büyükşehir ve 20 ilde gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar var.

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Mak Danışmanlık'tan sürpriz anket

Araştırmada Evet deme oranının kadınlarda daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Erkek seçmenlerde de yine Evet oranı yüksek.

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Mak Danışmanlık'tan sürpriz anket

Seçmenlerin yaş aralığına göre tercihleri de gözlemlendi.

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