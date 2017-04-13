Mak Danışmanlık'tan sürpriz anket
Referanduma 3 gün kala Mak Danışmanlık şirketinin yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Referanduma 3 gün kaldı. Mak Danışmanlık'ın yaptığı anket sonuçları oldukça çarpıcı. Ankette hem referanduma hem de genel seçime cevap aranıyor.
Tarihi referanduma 4 gün kala MAK Danışmanlık seçime dair son araştırmalarının sonucunu açıkladı. 5 ve 10 Mart arası 30 büyükşehir ve 20 ilde gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar var.
Araştırmada Evet deme oranının kadınlarda daha fazla olduğu dikkat çekiyor. Erkek seçmenlerde de yine Evet oranı yüksek.