Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
İstanbul’da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı. Aynı şekilde tatil bölgesi Bodrum'da da plajlarda sakinlik görüldü. AK Parti ve CHP, İstanbul'a gidip oyunu kullanmak isteyenler için otobüs kaldırıyor.
İstanbullu seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek amacıyla sandığa gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yenileme kararının ardından İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul’un çevre sahilleri boş kaldı.