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  3. 22 Haziran 2019 15:16

Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

İstanbul’da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı. Aynı şekilde tatil bölgesi Bodrum'da da plajlarda sakinlik görüldü. AK Parti ve CHP, İstanbul'a gidip oyunu kullanmak isteyenler için otobüs kaldırıyor.

Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

İstanbullu seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek amacıyla sandığa gidecek.

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Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yenileme kararının ardından İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul’un çevre sahilleri boş kaldı.

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Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

İstanbullunun sıklıkla tercih ettiği Ağva plajlarında yoğunluk görülmedi.

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Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

İşletmeciler, sahillerde seçim nedeniyle boşluklar olduğunu ve hafta başından itibaren yeniden yoğunluk olmasını beklediklerini söyledi.

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