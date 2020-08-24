İzmir'de yangın felaketi: 50 araç küle döndü

"Evin anahtarı bile yanmış" Ailesiyle Ekmeksiz Plajı’na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti. Bölgeye gidence araçların yandığını gören Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış." diye konuştu.