Şehidin eşi ağlayanları teselli etti

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 4’üncü gününde şehit olan ve naaşına 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı gece saatlerinde memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Muratdağı'nın naaşı, cenaze namazı kılınmadan önce son kez baba evi ve yaşadığı eve getirilerek helallik alındı.