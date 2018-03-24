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  3. 24 Mart 2018 18:12

Şehidin eşi ağlayanları teselli etti

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Muratdağı son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin eşi ağlayanları teselli etti

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı son yolculuğuna uğurlandı

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Şehidin eşi ağlayanları teselli etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Muratdağı'nın naaşı helallik için yaşadığı eve getirilirken, parkasını giyen eşi Birgül Muratdağı ağlayanları teselli etti.

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Şehidin eşi ağlayanları teselli etti

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 4’üncü gününde şehit olan ve naaşına 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı gece saatlerinde memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Muratdağı'nın naaşı, cenaze namazı kılınmadan önce son kez baba evi ve yaşadığı eve getirilerek helallik alındı.

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Şehidin eşi ağlayanları teselli etti

AĞLAYANLARI TESELLİ ETTİ

Şehit Muratdağı'nı parkasını giyerek karşılayan eşi Birgül Muratdağı, bir süre Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldıktan sonra ağlayanları 'ağlama' diyerek teselli etti. Yapılan duaların ardından Şehit Mehmet Muratdağı'nın cenazesi, tören için Kalemkırdı Cami'ne götürüldü.

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