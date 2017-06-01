Şehidin son isteği yerine getirildi
Diyarbakır'ın Lice İlçesinde dün PKK'lılarla girdikleri çatışmada şehit olan 3 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehitlerden Uzman çavuş Gökhan Bayram'ın son istediği de yerine getirildi.
Lice ilçesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunda PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşlar Selçuk Özer, Mustafa Sarı ve Gökhan Bayram için 7'inci Kolordu komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.
Vali Hüseyin Aksoy, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre askeri ve Emniyet mensuplarının yanı sıra şehitlerin yakınları katıldı. Çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Selçuk Özer, Mustafa Sarı ve Gökhan Bayram'ın naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka bırakılmasıyla başladı.
Törende güçlükle ayakta duran şehit Jandarma Uzmançavuş Selçuk Özer'in eşi Huriye Özer'i yakınları teselli ederken, şehidin 1,5 yaşındaki kızı Ayşe'nin ağlaması yürek burktu.