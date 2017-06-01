Şehidin son isteği yerine getirildi

Lice ilçesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunda PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşlar Selçuk Özer, Mustafa Sarı ve Gökhan Bayram için 7'inci Kolordu komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.