Şehir eşkıyaları İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki otomobilden inen bir grup, sosyal medyadan kendilerine küfür ettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı. Arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçan B.A. bir akaryakıt istasyonuna girdi. Genç kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi.