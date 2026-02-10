Şehir eşkıyaları polis memuru ve eşini sokak ortasında darbetti! Dehşet anları kamerada

Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru T. Y. ile eşi E. Y.’yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, T. Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. T. Y.’nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi.