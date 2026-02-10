Şehir eşkıyaları polis memuru ve eşini sokak ortasında darbetti! Dehşet anları kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de yolda yürüyen polis memuru ve eşine çarpan otomobildeki kişilerle yaşanan tartışma, şüphelilerin arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü. Polis memuru ile eşinin sokak ortasında darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı, 10 şüpheli ise aranıyor.ç
Olay, 6 Şubat Cuma günü saat 23.00 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, polis lojmanlarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru T.Y., istirahatli olduğu gün eşi E.Y. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir otomobil E.Y.’ye çarptı.
Bunun üzerine polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup, polis memuru T. Y. ile eşi E. Y.’yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, T. Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. T. Y.’nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan, polis memurunun kalabalık bir grup tarafından darbedildiği, eşinin ise tokat atılarak yere düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliden 3’ünü gözaltına aldı.