Şehir eşkıyaları polise saldırıp, takviye ekiplerin yolunu kestiler
İstanbul Sultangazi'de asker eğlencesinde ateş açılması sonucu adrese polis ekibi sevk edildi. Polis ekibine tepki gösteren grup, minibüs ile takviye için gelen diğer ekiplerin yolunu kesti. Polise saldıran grup ile ekipler arasında yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.
Olay dün 19.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2399. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açılması üzerine adrese polis ekibi geldi. Asker eğlencesi yapanların, polis ekibine tepki göstermesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Eğlenceyi düzenleyenlerden biri olan A.K.(21) kendisine ait minibüs ile takviye ekiplerin yolunu kapatarak, ekipleri engelledi. Polisin uyarılarına rağmen minibüsü yoldan çekmeyen A.K., ekiplere hakaret etti. Olayın büyümesi üzerine grup, polise saldırdı. Ekipler ile grup arasında çıkan arbede sonrasında minibüs sürücüsü A.K. ile R.M.(28) ve D.M.(28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, 'Taşıt yolu üzerinde, geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek' ve 'Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak' maddelerinden idari işlem uygulandı.