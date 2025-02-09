Şehir eşkıyaları polise saldırıp, takviye ekiplerin yolunu kestiler

Eğlenceyi düzenleyenlerden biri olan A.K.(21) kendisine ait minibüs ile takviye ekiplerin yolunu kapatarak, ekipleri engelledi. Polisin uyarılarına rağmen minibüsü yoldan çekmeyen A.K., ekiplere hakaret etti. Olayın büyümesi üzerine grup, polise saldırdı. Ekipler ile grup arasında çıkan arbede sonrasında minibüs sürücüsü A.K. ile R.M.(28) ve D.M.(28) isimli şüpheliler gözaltına alındı.