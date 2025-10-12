Şehir eşkıyaları rastgele ateş açıp bir genci kaçırdı!

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı dakikalarda başka bir sokakta araçtan inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Otomobilde genci darbeden şüpheliler, daha sonra F.S.’yi yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren F.S., hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.