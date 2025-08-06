Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. A.Z. ve A.Z. isimli 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve firari oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.