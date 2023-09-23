Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!''
Edirne’de alkollü bir şahıs yoldan geçen vatandaşlara belindeki silahı göstererek tehdit ettiği esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edirne’de gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşları belindeki tabancayı göstererek korkutan alkollü şüpheli B. S’yi o esnada olay yerinden geçen polis ekipleri suçüstü yakaladı.
İHA'nın haberine göre B. S’nin şüpheli hal ve hareketleri devriye gezen polis ekiplerinin de dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlarında şikâyetleri üzerine polisler, şüpheli şahıs B. S’nin üst aramasını yaptı.
Polis memurlarına zorluk çıkaran şüpheli şahıs B. S’nin yapılan üst aramasında üzerinde bulunan silaha el konuldu.
Çevredeki vatandaşlarda polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti. Polislere de hakaret eden B. S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B. S'yi gözaltına aldı.