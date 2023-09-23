Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!''

Çevredeki vatandaşlarda polis ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçildiğini ifade etti. Polislere de hakaret eden B. S. görevi başındaki memurların sabrını ise sonuna kadar zorladı. Polis memurları soğukkanlı davranarak gerekli müdahaleyi yaptı ve şüpheli B. S'yi gözaltına aldı.