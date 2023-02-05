Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı
İstanbul'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı. Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşadı.
İstanbul Kartal'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı.
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Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşadı. Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı.
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Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.
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