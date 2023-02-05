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Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı

İstanbul'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı. Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşadı.

Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı - Resim: 1

İstanbul Kartal'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı.

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Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı - Resim: 2

Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşadı. Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı.

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Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı - Resim: 3

 Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. 

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Şehir magandaları, otomobilden yürüyen eskiciye torpil attı - Resim: 4
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