Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı

Olay, 31 Temmuz saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuk parkında oturan C.B. (26) ile arkadaşı O.A. (23), iddiaya göre, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verdi. Mahallelinin ihbarıyla parka gelen motorize yunus ekibi, şüphelilere kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada polisin yanına gelen Z.T., ekibe, “Siz kimsiniz, bize kimlik soruyorsunuz” dedi. Durumu fark eden çevredeki tanıdıkları R.M. ile E.T. ise küfrederek, polisin üzerine yürüdü.